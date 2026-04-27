ಬಿಸಿಲೂರಲ್ಲಿ ‘ದಲಿತ ಸೂರ್ಯ’ನ ಮೆರವಣಿಗೆ

ರಾಯಚೂರು: ದಿನವಿಡೀ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಕೋಪ ತೋರಿಸಿ ಅತ್ತ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಬಾನಿನಿಂದ ಜಾರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತ ಬಿಸಿಲೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಸುತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಮಿನುಗು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಮೂಡಿಸಿದವು.

ಭಾರತರತ್ನ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಬಹೃತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು, ಎಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನವತಾವಾದಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ರೂಪ ನೀಡಿದ ದೃಶ್ಯ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದ್ದ ನೀಲಿ ಧ್ವಜಗಳು.. ದಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ಷೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.

ವೃತ್ತದ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಯುವಕರು ನೀಲಿ ಧ್ಜಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಿಂದ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬಂದರು.

ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ರಚಿತ ಸಂವಿಧಾನ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ತಬ್ಥಚಿತ್ರಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದವು. ಯುವಕರ ಪಡೆ ನೀಲಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿತು. ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆಗೆಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.

ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ದಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಾನ್ವಿಯ ಬಿವಿಆರ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಖದೇವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಭಾ ಫುಲೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅತ್ತುತ್ತಮ ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಖದೇವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಮಠದ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಯಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚಾಲಕಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಮಿತಾ, ನಗರ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಜಲ್ದಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ತಿಪ್ಪರಾಜು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸನ್ನಿ ರೆನಾಲ್ಡ್, ಅಮಿತ ದೊರೆ, ಶಿವಶಂಕರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮುಕ್ತಿ, ಬಾಬು ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್