ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆವಕ

<p><em>ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆವಕತೊಡಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಇಡಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ 59,900 ಚೀಲ ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ, 4217 ಚೀಲ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ 3199 ಚೀಲ ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ, 466 ಚೀಲ ಒಣಕಡಲೆ, 288 ಚೀಲ ಕುಸುಬೆ, 127 ಚೀಲ ಅಲಸಂದಿ. 20 ಚೀಲ ಬಿಳಿ ಜೋಳ, 16 ಚೀಲ ಗೋದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೋದಾಮುಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹2081, ಗರಿಷ್ಠ ₹2569, ಮಾದರಿ ಭತ್ತ ₹2388ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸರಿದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆವಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-32-1618904413</p>