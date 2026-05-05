ಜಾಗದ ಕೊರತೆ: ಒಂದು ದಿನ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೀಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಕದ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆವಕವಾಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣ ಭತ್ತದ ಚೀಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 63,746 ಚೀಲ ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು 62,109 ಚೀಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು 61,197 ಚೀಲ, ಏ. 30ರಂದು 63,120 ಚೀಲ, ಏ. 2ರಂದು 65,855 ಚೀಲ ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೋದಾಮುಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಭತ್ರ ಹೊತ್ತ ಲಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.

'ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಭತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,998, ಗರಿಷ್ಠ ₹2,626, ಮಾದರಿ ಭತ್ತ ₹2,392ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತ ಆಂಜನೇಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದೂ ಚೀಲ ಭತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ: 'ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 63746 ಚೀಲ ಭತ್ತ ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಭತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಪ್ಪ.

'20 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 60 ಸಾವಿರದಿಂದ 63 ಸಾವಿರ ಭತ್ತದ ಚೀಲಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವ ಕಾರಣ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಭತ್ತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260505-32-577188238