ರಾಯಚೂರು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣ

<p><em>ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಇಲಾಖೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಯ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲೇ ನವರಂಗ ದರ್ವಾಜಾಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೇ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಹ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 1200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬೇರ ಗುಡ್ಡದ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆಯೇ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಟ್ಡಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದರ್ಗಾದ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ನಗರ ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಣ್ಣುಮುಂದೆಯೇ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆದರೂ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯೂ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರೇ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸ್ಮಾರಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರಕದ ಜಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ‘ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ‘ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಯಚೂರಿನ ಪ್ರಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಅಸಹಾಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-32-1750750174</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>