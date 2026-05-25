ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಣವೆಗಳು ಭಸ್ಮ

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಅರಕೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂಮನಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಲೆರದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರೈತರಾದ ದುರುಗಪ್ಪ, ಸಾಬಯ್ಯ, ನರಸಣ್ಣ, ಆಂಜನಯ್ಯ, ರಾಮಯ್ಯ, ದೇವರಾಜ ಎಂಬು ವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಬತ್ತು ಬಣವೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಣವೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಬಣವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ, ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು, ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅರಕೇರ, ದೇವದುರ್ಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬಣವೆ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಪುನಃ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>