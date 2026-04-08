ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ

<p>ರಾಯಚೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ‘ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್’ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಲೀಟರ್ಗೆ ₹120 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಾಲಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕರು, ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಚಾಲಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹91 ರಿಂದ ₹96 ದರ ಇರುವಾಗ, ‘ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್’ ಕಂಪನಿ ಏಕಾಏಕಿ ₹40 ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ₹120 ದರ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹84 ದರ ಇದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೊ ಓಡಿಸಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಭಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿಂದೆ ₹89-₹91 ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ₹120 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಜಿಲಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಲಕರ ಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಕಂತು, ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-32-78822242</p>