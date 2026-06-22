50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಅನಾಥ, ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್. ಬಳ್ಳಾರಿ</em></p>.<p>ಕವಿತಾಳ: ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ದೇಗುಲಗಳು ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>11-12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಅಳಿವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಉದಾಸೀನತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅದ್ಬುತ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜೋಗಿಲಿಂಗನ ಗುಡಿ, ಶಂಕರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದ ನೆಲಗುಡಿ ದೇಗುಲಗಳು ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಪುರಾತನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಪುರಾತನ ದೇಗುಲಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಅಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಏಕಕೂಟ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಅಂತರಾಳ ಮತ್ತು ನವರಂಗ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ‘ನೆಲಗುಡಿ’ ಜನರು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಮೂರು ಅಂತರಾಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ನವರಂಗ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತ್ರಿಕುಟಾಚಲ ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿರುವ ನೆಲಗುಡಿಯ ಮಧ್ಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಧಿಗಳ್ಳರು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇಗುಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳು 11-12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ದೇಗುಲಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಲಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಂದಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-32-314441591</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>