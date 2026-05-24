ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲ

ಕವಿತಾಳ: ಸಮೀಪದ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲಂಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ, ಆಸರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಚಾವಣಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕವಿತಾಳ ಮಾನ್ವಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಬತ್ತ ಮತ್ತಿತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಲಾರಿಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಸ್, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಾಗಲವಾಡದ ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸೇತುವೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಹನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅವರಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ ತಪ್ಪಿದರೂ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ ನಾಯಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ನಾಯಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>