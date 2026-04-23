ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

ರಾಯಚೂರು/ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ಬಸವನಬಗಡಿಯ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ದುರುಗಮ್ಮ ಸಾಬಯ್ಯ (40) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬಣವಿಗೆ ದುರುಗಮ್ಮ ಅವರು ತಾಡಪಲ್ ಹೊದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು (ಬಳ್ಳಾರಿ) ವರದಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಜೋಗಿಕಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಅಕ್ಷತಾ (18) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ದೌಲತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ, ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ತಾವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು, ಆರು ಕಾರು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ಚಮ್ಮಾರಗಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದು, 2 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ, ಹಾಗೂ 2 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>