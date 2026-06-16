‘ಬೋಳಬಂಡೆಪ್ಪ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ’ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು

<p>ರಾಯಚೂರು: ‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೋಳಬಂಡೆಪ್ಪರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಜೀವನ, ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕವಿ ಬೋಳಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಲಿತ ಕವಿ ಬೋಳಬಂಡೆಪ್ಪ ಅವರ ‘ಕ್ರಾಂತಿ ನಿನಾದಿಸಲಿ’ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಕೃತಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕವಿತೆಗಳು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತು, 7 ತೆಲುಗು ಕವಿತೆಗಳ ಅನುವಾದ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಬರಹಗಳು ಬೋಳಬಂಡೆಪ್ಪ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಧರಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಡ್ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ದಲಿತರು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಮೃತಿಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾಗಿದ್ದವು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಮಹಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವೇಳೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾ ವಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಡಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸಿ. ದಾನಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ, ಬಾಬು ಭಂಡಾರಿಗಲ್, ಭಗವತರಾಜ್ ನಿಜಾಮಕಾರಿ, ಆಂಜ ನೇಯ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ, ವೀರ ಹನುಮಾನ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ, ಜೆ.ಎಲ್. ಈರಣ್ಣ, ಎಸ್. ಮಾರೆಪ್ಪ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಂ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ವೈ. ನರಸಪ್ಪ, ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿಕರ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಆರ್. ಬೇರಿ, ಡಿಂಗ್ರಿ ನರಸಪ್ಪ, ಹುಸೇನಪ್ಪ ಅಮರಾಪೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಧುಕಾಂತ ಬೋಳಬಂಡೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಟಿ.ಆರ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-32-1028979505</p>