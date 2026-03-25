ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ರಾಯಚೂರು: 'ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 2,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಿದಾಗ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 13ನೇ ಮೈಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚಾಮರಸ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'2010ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಬೆಡ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಇಂಚು ಬೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲುವೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭೂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರಾಜ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>