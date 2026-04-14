ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಆರೋಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಾತ್ರೆ ನಡಯಿತು.</p>.<p>ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕ ಅಕ್ಬರ್ ನಧಾಪ್ ಮಾತನಾಡಿ,'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 400 ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, 400 ಲೀಟರ್ ಶರಬತ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗಾಧರ ತಾತಾ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಶಿವರಾಜ ರಾಗಲ್, ಚನ್ನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಶಿವರಾಜ ಗೌಡೇರ, ರಾಜ ಮಹಮ್ಮದ್, ಮೌನೇಶ ಅರಸುರು, ಶೇಖರಾಜ್ ನಾಯಕ, ಬಸವರಾಜ ಟನಕ ಮರಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನಿಂಗಯ್ಯ ಭೋವಿ, ರಮೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>