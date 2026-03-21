ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್: ಬಿಸಿಲೂರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ರಾಯಚೂರು: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಂದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚಾಂದನಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.

ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಈದ್ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಇಫ್ತಾರ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ, ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ, ಚೂಡಿದಾರ, ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್, ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ನಗರದ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಪುರುಷರು ಸಹ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಎರಡು ಶರ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟಕುವು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಬಡವರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್, ಮಕ್ಕಳ ಚಪ್ಪಲಿ, ಪುರುಷರ ಬೂಟ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಶೀರ್ಖುರ್ಮಾಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಾವಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ(ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲ್ಮಿ, ಸುಲ್ತಾನ್, ಕಿಮಿಯಾ, ಅಝ್ವಾ, ಫರ್ದ್, ಅಮೀರ್, ಹರ್ಮನಿ, ಜನ್ನತ್, ಡೋಬ್ರಾ ಸೇರಿ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಗೆಯ ಖರ್ಜೂರ ಬಂದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶೀರ್ಖುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

'ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಫೂರ್ ಹೇಳಿದರು.