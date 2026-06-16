ದೇವದುರ್ಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅನಾಥ: ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><em>ಯಮನೇಶ ಗೌಡಗೇರಾ</em></p>.<p>ದೇವದುರ್ಗ: ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ದೇವದುರ್ಗ ದೇವತೆಗಳ ತವರು. ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗತವೈಭವ ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗಬ್ಬೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 7 ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿದೆ.</p>.<p>16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾಕಾರದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡುಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಗಬ್ಬೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 7 ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮರಿಗೆಜನ್ಮ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯ, ಯೋಧರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ವೀರಗಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದನಕೇರಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿಯ ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿವಿಧ ವಂಶದ ದೊರೆಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಚಂದನ ಕೆರೆ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಹಲವು ವೀರಗಲ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿಜಾಂ ಪೇಟೆ: ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂ ಪೇಟೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಈರಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಪೇಟೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ಗುಡ್ಡದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ಹೋಗುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸುಳಿಯುವುದು ಅಪರೂಪ.</p>.<p>ಈ ಶಾಸನವು 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ-7ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ದೇವದುರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ 10 ಮೀ. ಬಿಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ 28 ಶಾಸನಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-32-634997077</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>