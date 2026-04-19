ದೇವಸಗೂರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ 44.2 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲು

ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಸಗೂರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ 44.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 32 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾದಲ್ಲಿ 44, ಯರಗೇರಾದಲ್ಲಿ 42.9, ಗಿಲ್ಲೇಹೊಸೂರು 42.8, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಾದಲ್ಲಿ 43, ಹಡಗಿನಾಳದಲ್ಲಿ 43.7, ವಾಲ್ಕಮದಿನ್ನಿ, ಸಾಲಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ 43.3, ಬಾದರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 43, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರಲ್ಲಿ 43, ಹಾಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 43.8, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾದಲ್ಲಿ 43.4, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ 43.4, ಕವಿತಾಳದಲ್ಲಿ 42.8, ಮುದಗಲ್ನಲ್ಲಿ 42.5, ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ 42.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ