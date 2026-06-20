ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡೆ ಕಳ್ಳತನ

<p>ಅರಕೇರಾ (ದೇವದುರ್ಗ): ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊಹರಂ ಅಲಾಯಿ ದೇವರ 2.5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 5 ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡೆ, 2 ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು 4 ಕಬ್ಬಿಣದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಬುಧವಾರ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವದುರ್ಗ ಪೋಲಿಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೀದಿಯ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜಸಾಬ್, ಖಾಸಿಂ ಸಬ್, ಖಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸು ವಂತೆ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-32-812927336</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>