ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಆರಂಭ

ರಾಯಚೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಸವರಾಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ(ಎಲ್ಐಸಿ) ಕಚೇರಿ ಎದುರು ವಿಮಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಮಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ರವಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬಂಧಕ ಎ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸಿ.ಎಚ್. ವಂಶಿನಾಥ, ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಮನಿಶ್ ಝಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಶರಣಗೌಡ, ವಿ. ಎಚ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ವೀರೇಶ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ, ನಾಗರಾಜ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>