‘ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌’ಗೆ ಬಂತು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹುಡೇದ್

ರಾಯಚೂರು: ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ತಂಪು ನೀಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ತಂಪು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಝಳಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಸೇವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧುನಿಕತೆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗಿಯೂ ಮಡಕೆ ತನ್ನ ರೂಪು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರೂ ಸಹ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಡಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ತರಹೇವಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜ್ಕೋಟ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಡಕೆಗಳ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. 10 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ದರ ₹400 ರಿಂದ ಆರಂಭ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಡಕೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮಡಕೆಗಳ ದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆಗಳ ದರ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಡಕೆಗಳು ಜನಾಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ₹150ರಿಂದ ₹400 ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನುಸಾರವಾಗಿ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಬಲು ಜೋರು: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಜನತೆ ತಂಪು ನೀರಿಗಾಗಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವೆ ಸುತ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೀರಿನ ಪೌಚ್ ಖರೀದಿಸಿ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೃದ್ಧರ ಸಂಕಟ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ