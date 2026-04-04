ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಇಂದು

ರಾಯಚೂರು: ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಏ.4 ರಂದು ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮಾ ಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡು ಈದ್ಉಲ್ ಫಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ ತಲುಪಿಸಲು ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶ್ರೀಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ರೆವೆಡೆಂಡ್ ಆರ್.ಸಾಮ್ಯುವೆಲ್, ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು, ಸಂಸದ ಜಿ.ಕುಮಾರನಾಯಕ, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಂಡರಾದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಶಾಲಂ, ಡಾ.ರಜಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಡಾ.ಜಿ. ಸಾಜೀದ್ ಸಮೀರ್, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಗನಗೌಡ ಹರವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಷೀರುದ್ದೀನ್, ಕೆ.ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮ ಹಿಂದ್ನ ಹಾಮೀದ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಮಾಂ ಹಿಂದ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಕುಂಇ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>