ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯದಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮೀಪ ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಬಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಯಕ್ಲಾಸಪುರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಚಾಪೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಾಡಪಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ರಫಿಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ 'ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರು ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಬರಸ್ತಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ತಂಪು ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಸಿಂಧನೂರು, ದೇವದುರ್ಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಯರಮರಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಗಣ್ಯರು:

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು, ಸಂಸದ ಜಿ.ಕುಮಾರನಾಯಕ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವರ್ಕಾರ ರಜಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಯಣ್ಣ, ಕೆ. ಶಾಂತಪ್ಪ, ಜಯಂತರಾವ್ ಪತಂಗೆ, ಜಾವೀದ್ ಉಲ್ಹಕ್, ರಸೂಲ್ ಸಾಬ್, ನರಸಿಂಹಲು ಮಾಡಗಿರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಕ್ಲಾಸಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹುಬ್ಬದ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.