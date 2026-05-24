ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಮಾವು, ನೇರಳೆ ಖರೀದಿ

'ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ'

ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ 'ರೈತ ಸಂತೆ' ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ರೈತ ಸಂತೆಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾಪೋಲಿ ತಳಿಯ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಳು, ಕರಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೈದ್ಯರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈತ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದು ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ವಿಶ್ಯವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರು ತಾಜಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕನಹಾಳದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದಿದ್ದ ಜವಾರಿ ಕೋಳಿಗಳ 400 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲೇ ತಲಾ ₹15ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಿಯ ಯಶವಂತ ಅವರ ನಾಟಿಕೋಳಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಲಾ ₹20ಗೆ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆದವು.

'ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ತಾಜಾ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಆರ್. ಕುರುಬರ ಹೇಳಿದರು.

'ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ರೈತ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

'ರೈತ ಸಂತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ಬಗೆಯ ಮಾವು ರೈತ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ರೈತರ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ