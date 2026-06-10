ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ

<p><em>ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹುಡೇದ್</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ, ನಕಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 10 ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿರುವ ಕಾರಣ ಯೂರಿಯಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.</p>.<p>216 ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟಿಸ್: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ 662 ರಸಗೊಬ್ಬರ ಡೀಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 246 ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ.1ರಿಂದ ಮೇ 25ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20, ಮಾನ್ವಿ 64, ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಲಾ 27 ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 78 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 216 ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಡೀಲರ್ಗಳು ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯೂರಿಯಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10, ಮಾನ್ವಿ 5, ಲಿಂಗಸುಗೂರು 3 ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರಿನ 2 ಡೀಲರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 20 ಡೀಲರ್ಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>10 ಡೀಲರ್ಗಳ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು: ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯೂರಿಯಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರಾಯಚೂರಿನ 2, ಮಾನ್ವಿ 5 ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ 3 ಡೀಲರ್ಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೈತರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಾನ್ವಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹10.69 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 11,070 ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಕಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರಾಟ ಜಾಲವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಳಗೇರಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಆರೋಪದಡಿ ₹ 9,100 ಮೌಲ್ಯದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದರ ನಮೂದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಡೀಲರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾರಣ, ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೂ ರೈತರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ದರ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-147401806</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>