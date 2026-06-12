ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><em>ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿ.ಶ. 1294ರಲ್ಲಿ ಕಾಕತೀಯ ರಾಜಮನೆತನದ ರಾಣಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ದೇವಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೋಟೆಯು ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ ಜನರ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>15ರಿಂದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಬುರುಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆದ ಕೆಲವು ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಕಾ ದರ್ವಾಜಾದಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೇವು, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೋಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ‘ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಮಾರಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಮಾರಕ ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಟ್ಟಡವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೇ ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-32-1712097047</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>