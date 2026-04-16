ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮೆರುಗು

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಾಯಚೂರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದರ್ಜೆ ಪಡೆದು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜನರೇ ಕೋಟೆ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದು ಅಂದ ಗೆಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆಗೆಯಿಸಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೋಟೆ ಕಂದಕದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳು ಕೋಟೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳು ದಾರಿಹೋಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಸ್ ಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ಬೆರಗು ಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಹುಲ್ಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಗೋಡೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

'ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹1.25 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆ ಕಂದಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಪಕ್ಕದ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಲಾಗಿದೆ. ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ತಂದು ಎಸೆಯದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ