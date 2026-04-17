ಗಬ್ಬೂರ: ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆ

ದೇವದುರ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಭೂ ತಂಪೆರೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 43.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದ ಭುವಿಗೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಾದರೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಸಂತಸ, ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿತು. ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬೂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-32-959346715</p>