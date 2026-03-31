ಜೂಜಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ರಾಯಚೂರು: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅರಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಟ್ಕಾ ಜುಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನೇ ಬೆದರಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾ.26ರಂದು ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆಯ ಕುರಿತು ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಎಂಬುವವರು 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪ ನಾಗೇಶ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗವಾಗ ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಅವರ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರು ಮಟ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಮಟ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ರಾಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಯರಮಸಾಳ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ, ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ, ಭಗವಂತ ಅರಕೇರಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>