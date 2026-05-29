ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಸಂಭ್ರಮದ ಬಕ್ರೀದ್

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಬಕ್ರೀದ್ಅನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರದ್ದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿ, ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ದಾನ -ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಭೋದನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಗುಂಟಾ, ಆನ್ವರಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ, ಗೌಡೂರು, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ,ಆಟೊ, ಕಾರು, ಬೈಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಂಸ ದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಮ್ಮದ್ ಬಾಬಾ,ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಸಿರಾಜುದ್ದಿನ್, ಮೌಲಸಾಬ, ಮೌನುದ್ದಿನ್, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ, ವಾಹೀದ್ ಪಾಶ, ಅಸ್ಲಾಂಪಾಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>