<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ರಕ್ತದಾನ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ’ ಎಂದು ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ.ಮೈಹೆಬೂಬು ಸುಬಾನ್ ನಧಾಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಉಮೇರಾಬೇಗಂ, ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟಿಮಾ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರಮ್ಮ, ಸರಸ್ವತಿ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಪದ್ಮಾ, ಖಾಸಿಂ ಅಲೀ, ಹುಸ್ಮಾನ್ ಸುನಿತಾ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ರೇಷ್ಮಾ, ನಾಗವೇಣಿ, ಶಾಂತ, ಬಸಮ್ಮ, ಮೇರಿ, ಪದ್ಮ ಯಲಗಟ್ಟಾ, ಅಂಬಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-32-1815124192</p>