ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ರಕ್ತದಾನ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂದು ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆನಂದ‌ ಹೇಳಿದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
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