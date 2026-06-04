<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 34 ಮಿ.ಮೀ ಗುರುಗುಂಟಾ 36 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಡಲಬಂಡ, ನಿಲೋಗಲ್, ಕೋಠಾ, ಮೇದಿನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು.</p>.<p>ಸುಡುಗಾಡುಸಿದ್ಧರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪರದಾಡಿದರು. ‘ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ‘’ಎಂದು ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡರು. ಕೋಠಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿದ ಇರುವ ಪೈಭನ ಧಾರುವಾಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಜನ ನೀರು ಕಂಡು ಮರಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು,ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ್ : ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು. ಟಣಮಕಲ್ಲು ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಟ್ಟಿ ಗುಡದನಾಳ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮೂಲಕ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-32-1809769692</p>