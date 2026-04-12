ರಾಯಚೂರು: ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ

ರಾಯಚೂರು: ರಣ ಬಿಸಿಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಂಡೆ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೇ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೊನಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೊಪ್ಪು ಬಹುಬೇಗ ಬಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಪ್ಪು ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾದವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ತರಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮುಂಜಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 80ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರೇಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 60 ಇದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ₹ 40 ಇದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಆವಕವಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

'ಈ ವಾರ ತರಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಹೂಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪರ ಸಹ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.