<p><em>ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿಲು ಮಂಗಳವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಬಿಸಿಲ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿಲು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಕುಳಿತ ನೆಲವೂ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾದ ಕಾರಣ ನೆರಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ನಗರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟ ಇರುವ ಕಾರಣ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜನ ಬೆವರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಹಬೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೆ ನಳಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ನೀರೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕರು ಎರಡೂ ಹೊತ್ತಿನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ರೊಟ್ಟಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಾಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಹ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ.</p>.<p>ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿದೆ. ಜನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹವಾಮಾನ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-32-2131065633</p>