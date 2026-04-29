ಬಿರುಬಿಸಿಲು: ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್, ಎಸಿ ಮೊರೆ

<p><em>ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹುಡೇದ್</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನು ಕೂಲಸ್ಥರು ಎಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರು ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾ ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಫ್ಯಾನ್, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಹಾಗೂ ಎಸಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ 40-43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೂ ಧಗೆ ಇದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್, ಎಸಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಾಗರ್.</p>.<p>'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್, ವಾಲ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 17ಲೀಟರ್, 20 ಲೀಟರ್, 25 ಲೀಟರ್, 30 ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ 65 ಲೀಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಾಮಕಾಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚಿಕ್ಕ, ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಜನರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು, ಮದುವೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲು ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>