ನಗರದ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಂದರ

<p><em>ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಅಧಿಕ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗೋಳಾಡಿದ ನಂತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ 42ರಿಂದ 43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಯರಮರಸ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಯ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಂದರ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಮೀಪದ ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡಲು ಹಂದರ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಸಿರು ಪರದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 120 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹಸಿರು ಹಂದರ ಬಹುಬೇಗ ಹಾಳಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆರಳು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-32-1558530362</p>