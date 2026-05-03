ಗುಮ್ಮಟದೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಕಥೆಗಳು

ಚಿತ್ರ–ಬರಹ: ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ

ರಾಯಚೂರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಗರ. ಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತಲಗಳು, ಪಾಳೆಯದ ಅವಶೇಷಗಳು… ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟ, ಕಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ಗುಮ್ಮಟದ ಸುತ್ತ ಬಳಿಕ ಜನವಸತಿ ಬೆಳೆಯಿತು; ಇಂದು ಅದೇ ಹಾಜಿ ಕಾಲೋನಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಡುಗಟ್ಟಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ರೈಲು ಚಲಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಲೇ, ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಗುಮ್ಮಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬಹಮನಿ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲುಖಾನ್ ಅವರ ಗೋರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1480ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲುಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದನು. ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ಗುಮ್ಮಟವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋರಿಯಲ್ಲ; ಅದು ಬಹಮನಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಕಟ್ಟಡ. ತುಘಲಕ್ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸುಳಿವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಐದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಚೌಕಾಕಾರದ ತಳಹದಿಯ ಗುಮ್ಮಟ, ಸುಮಾರು 25 ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಕಮಾನುಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಫಲಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಇದರ ಗುಮ್ಮಟ, ಕಾಲದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಗೋರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಈ ಸ್ಥಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ವಾತಾಯನಗಳು, ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆಯ ಕಮಾನುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗುಮ್ಮಟ, ಆ ಕಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಗುಮ್ಮಟ ಇಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆಗಳು ಎದ್ದುನಿಂತು, ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಈಗ ಮಸುಕಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಿತ್ತುಬಿದ್ದು, ಒಳಗಿನ