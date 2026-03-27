‘ಮುತ್ತಿನ ತೆನೆ ಹಾರಾಡಿತಲೈ ಪರಾಕ್’

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 'ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರಾ ಮಳೆ ಆದೀತು, ಮುತ್ತಿನ ತೆನೆ ಹಾರಾಡಿತು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಗ ಬಾವು ಸೈ ಆಡ್ಯಾನಲೈ ಪರಾಕ್' ಇದು ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ವಂದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲಭೀಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ರೈತ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಾದಿಮನಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ.

'ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಮುತ್ತಿನ ತೆನೆ ಹಾರಾಡಿತು ಎಂದರೆ ತೊಗರಿ,ಜೋಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತ ಸಂತುಷ್ಠನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನದಾತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ವಂದಲಿ ಬಲಭೀಮ ಹಾಗೂ ಮುಂಡರಗಿ ಶಿವರಾಯನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲಭೀಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚಧಾರಣೆ, ಎಲೆಪೂಜೆ, ದೀಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗಂಡಾರ್ತಿ ಹೋರುವುದು, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ಆನ್ವರಿ, ಗುರುಗುಂಟಾ ಸೇರಿ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-32-150908045