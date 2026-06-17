<p><em>ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ</em></p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಜನರಿಗೆ 24X7 ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಜೆಜೆಎಂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಕಾನಗರ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಗೆದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸೋರಿಗೆಯಾದರೆ, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸ ಬೇಕಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮನಬಂದಂತೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ‘ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು’ ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುರೇಶ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಹಾದು ಹೋದರೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳ ಅಗೆದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೆಜೆಎಂ ಹಾಗೂ ಪ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾ ಹುತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವರಾಜ ಕಂದಗಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಜೆಜೆಎಂ ಹಾಗೂ ಪ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌನೇಶ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಜೆಎಂ ಜೆಇ ಎಇಇ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ದೂರು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-32-1846707838</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>