ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನ ಹೈರಾಣ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 'ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಮಾರಾಯ.. ಏನು ಕುಡಿದರೂ ತಿಂದರೂ ಗಂಟಲು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗವಲ್ದು, ಈಗ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ, ಮುಂದ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡೊದು...' ಇದು ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಮಾತುಗಳು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನ ಹೈರಾಣಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್, ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮುಖ, ಮೈ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸೋಂಕುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ದೇಹದಿಂದ ಬೆವರು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾವು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕೂಲರ್, ಎಸಿ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ತಾಪಮಾನ ತಾಳದೆ, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಜಾನುವಾರು, ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ, ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನ ತಂಪು ಪಾನಿಯಗಳಿಗೆ ಮೋರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಜಾನುವಾರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ