ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು

<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ‘ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅಂತಹವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸ್ಧಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ತಪ್ಪದೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಧಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್, ಮಾಣಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ, ಅಮರೇಶ, ಶಿವನಗೌಡ, ಶರಣಮ್ಮ, ರೋಸ್ ಮೇರಿ, ಕಾಂತಾ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಅರುಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-32-1222303135</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>