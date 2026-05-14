‘ನರೇಗಾ: ₹370 ಕೂಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ’

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹370 ಕೂಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಚಿಂಚೋಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕೂಲಿಕಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಮೈಬೂಬ್ ಸಾಬ್, ಸಹಾಯಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಬಿಎಫ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂಜನೇಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಟಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>