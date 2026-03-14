ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ: ಆರೋಪ

ರಾಯಚೂರು: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ಭಾಗದ ರೈತರಿಂದ ಜೋಳ ಖರೀದಿಸದೇ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾಮರಸ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭತ್ತ, ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜೋಳ ಖರೀದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈಜ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>'ಬಂಡಾವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ನೈಜ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಜೆಟ್ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಗೌಡ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಾಟೀಲ, ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಆಚಾರಿ, ಬೂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.