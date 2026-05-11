ಎದುರಲ್ಲೇ ಜೀವಂತ ಮೀನು, ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜೋಗುಲಾಂಬ ಗದ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಜುರಾಲಾ ಜಲಾಶಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಗದ್ವಾಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ; ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಬಡ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೂ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ 'ಜುರಾಲಾ' ಖಾದ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜುರಾಲಾ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲೆಂದೇ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನುಗಾರರು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಿಂಜರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. 5ರಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ಇರುವ ಮೀನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೆಜಿಯಿಂದ ₹ 10 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಮೀನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನು ಸುಲಿದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ, ಇನ್ನಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜಲಾಶಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿದಿರಿನ ಚಾಪೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹100 ದರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಫಿಶ್ಫ್ರೈಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

'ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗದ್ವಾಲ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೀನು ಖಾದ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಸಿಗರು ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬಾಣಸಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಜಲಾಶಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಟನ್ ಮೀನು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗರಿ ಗರಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸೇವಿಸಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

'ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಾಣಸಿಗರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು 45