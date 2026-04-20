ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಲು; ಕೆ.ಶಿವನಗೌಡ

ರಾಯಚೂರು: 'ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಶಿವನಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಂಬಲದಿದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಂಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ್ ಬರೆದಿರುವ 'ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕಂಡ ಬಸವಣ್ಣ' ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಹೊಸಮನಿ ರಚಿತ 'ಶರಣರ ದರ್ಶನ' ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹತ್ತು ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ: ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಪಂಪಾಪತಿ. ಸಗಮ ಕುಂಟದ ರಥ ಶಿಲ್ಪಿ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ. ಬೋಳಮನ ದೊಡ್ಡಿ ದಳಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾದವ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀಲಮ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಲಿಂಗಸೂರಿನ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮದ ಸೇವಕ ಮೆಹಬೂಬಅಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರದಿನ್ನಿ.ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಬಸವರಾಜ, ಸಂತೋಷಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವರಪ ತಂಡದವರು ಭಾವಗೀತೆ, ವಚನ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಮೋನಿಕಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಾತಂಡ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ಸಂಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಬಡಿಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ವಡವಾಟಿ, ಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಿ.ಬಸವರಾಜ, ಶರಣಬಸವ ಪಾಟೀಲ ಜೋಳದಡಗಿ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಲಂಗಣಿ ಬಸವರಾಜ ಅಕ್ಕರಕಿ, ಮೋನಪ್ಪ ವಡವಾಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಜ್ಜನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಾರುತಿ ಬಡಿಗೇರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.