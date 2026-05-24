ರಾಯಚೂರು: 371J ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ

ರಾಯಚೂರು: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಾಂದೋಲನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 371ಜೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯಿಂದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ 13 ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾರಿ ಆದೇಶ 2013 ರ ನಿಯಮ 12(ಎ) ರಂತೆ 371(ಜೆ) ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 1371(ಜೆ) ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ.ಇ.ಎ. ಪಿ.ಯು.ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿಗೂ 371(ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಲಮಿತಿಗಳೊಳಗೆ ಶೇ.8 ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಫಿಲ್ /ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 371(ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂದಾಜು 40 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 780 ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ 371(ಜೆ) ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ 371(ಜೆ) ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕರಾರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡು ಮಾಡಿ 371(ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆ ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಿಸ