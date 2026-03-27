‘ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’

ಕಣೇಕಲ್ (ಸೈದಾಪುರ): 'ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಯಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅನುಸರಣೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಭಕ್ತರು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯಗೌಡ, ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಚಂಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ, ರಮೇಶ್ ಹಿಂದುಪುರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಗುಂಜನೂರು, ಯಂಕಪ್ಪಗೌಡ, ಅಕ್ಷಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲುಗೌಡ, ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸುಭಾಷ್ ಕಂಬಾರ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದುಗೌಡ, ಅಂಜಪ್ಪ ಹಿಂದುಪುರ, ಸೀನಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ ಹೂಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>