ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur

ರಾಯಚೂರು ಕವಿತಾಳ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಕುಡುಕರ ತಾಣವಾಗಿದೆ

Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationprotestKoppalRaichur
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT