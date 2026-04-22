ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ಬಿದ್ದು 5 ಮೇಕೆ ಸಾವು

ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದು ಐದು ಮೇಕೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಮೇಕೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಮೇಕೆ ಮೇಲೆ ತಂತಿ ಹರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದ ಮೇಕೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿವೆ 5 ಮೇಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿವೆ. ಅಂದಾಜು ₹70 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಸತೀಶ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಲಾಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>