ಕವಿತಾಳ: ಸಿಡಿಲಿಗೆ 11 ಕುರಿಗಳ ಸಾವು

ಕವಿತಾಳ : ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಎಂಟು ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕುರಿ ಮರಿಗಳು ಸತ್ತಿವೆ.

ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನೇಶ ಹಿರೇಕುರಬರ, ಆದಪ್ಪ ನಿಲೋಗಲ್, ಆಂಜನೇಯ, ರಮೇಶ ಯಡವಟ್ಟು, ಬುಡ್ಡಯ್ಯ ಚಲವಾದಿ, ಆಲಂ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳು ಸತ್ತಿವೆ.

ಅಂದಾಜು ₹ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೌನೇಶ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ