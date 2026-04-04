ಕಾಲುವೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು

ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಬೇಸಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿಗೆ ಕಾಲವೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಬೇಸಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಗಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್. 31) 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಲುವೆ ಆರಂಭದ (ಜೀರೋ ಮೈಲ್) ಮುನಿರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕಾಲುವೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳ ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಬೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಸಮೀಪ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ತುಂಗಾಪಾನ ಎನ್ನುವ ಲೋಕೋಕ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೀರು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಮಾಯಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹರಿದು ಬಂದು ಜಲಾಶಯ ಸೇರುವ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಲಿನಯುಕ್ತ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ