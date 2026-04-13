ಕುರವಪುರ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಮೊದಲ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭನ ನೆಲೆಯೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರವಪುರ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಜುರಾಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2,466 ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಕುರವಪುರ ಹಾಗೂ ನಾರದಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ₹91 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕುರವಪುರ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

'ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳ ಪೈಕಿ ಡಿ.ರಾಂಪುರ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕುರವಪುರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾರದಗಡ್ಡೆ ಸೇತುವೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗನಾಥ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ.

ಕುರವಪುರದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂದಿಗೂ ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದಿರುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ಆತ್ಕೂರಿನಿಂದ ಕುರವಪುರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದವರೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ನದಿ ಆಚೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದೆ. ನಡುಗಡ್ಡೆಗೆ ಬರಲು ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಕ್ತರು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂದಿರದವರೆಗೂ ಬಿಡಲು ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದತ್ತ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

'ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಕೂರಿನಿಂದ ಕುರವಪುರದವರೆಗಿನ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮಂದಿರದ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ದತ್ತಪೀಠ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಉಪಾಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 50 ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಜೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್.

'