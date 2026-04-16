‘ಹುಲಿಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಲಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕಸಬಾಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ–492ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47.38 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಹಣಿ ಹಾಗೂ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರವಿಕುಮಾರ ಭೋವಿ, ಗಣೇಶ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ರಾಚಪ್ಪ ಆಲ್ವಿ, ನಾಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ, ಚಂದ್ರು ಬಡಿಗೇರ, ವಿರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ, ಶಿವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>